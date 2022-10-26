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Rekabet Kurumu’ndan Facebook, Whatsapp ve İnstagram’a büyük ceza

Rekabet Kurumu Meta’ya Facebook, Whatsapp ve İnstagram üzerinden topladığı verileri rekabeti ihlal edecek şekilde kullandığı gerekçesiyle 346 milyon 717 bin lira idari para cezası verdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:33
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Rekabet Kurumu’ndan Facebook, Whatsapp ve İnstagram’a büyük ceza

Rekabet Kurumu’ndan Facebook, Whatsapp ve İnstagram’a büyük ceza
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Meta Platforms Inc., MetaPlatforms Ireland Limited , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen rekabet soruşturması tamamlandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor'a ve Ek Görüş'e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti'nin inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oy birliği ile karar verildi.

Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğünün; kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğu belirtildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verilerin birleştirilmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığı ve 4054 sayılı Kanun'un 6. Maddesinin ihlal edildiğine karar verildi.

Bu nedenle Facebook'a, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, 2021 maddi yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden takdiren, Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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The bilen amca
26.10.2022 11:01
Facebook rakiplerinin pazara girişini engelleyerek yada zorlaştırarak... hukuki olarak altı boş. Rakibi kim. Nasıl zorlaştırmış. Diye itiraz ederler  
 
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