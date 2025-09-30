Rekabeti kızıştıran hamle: İOS’taki o özellikler artık WhatsApp’ta!

Yapay zekanın teknoloji dünyasına hızlı girişi ile birlikte teknoloji devlerinin rekabet ortamında sağ kalabilmek adına attığı adımlar da sıklık kazandı. Kullanıcı deneyimini daha ileri taşımak için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. WhatsApp artık Live ve hareketli fotoğraf döneminin başladığını açıkladı bununla birlikte Android‘de artık belge taramakta mümkün olacak.

IOS’un sevilen özelliği Live fotoğraflar artık Android‘de de kullanılabilecek hareketli fotoğraflar olarak da bilinen bu özellik Android tarafında bir çok kullanıcı tarafından bekleniyordu. Bu özellik sayesinde bir görselin birkaç saniye öncesini içeren hareketli görseller oluşturuluyor. Gönderdiğiniz fotoğrafın üzerinde hareketli veya Live olduğunu gösteren ibare yer alıyor.

GRUPLARI KOLAYCA ARAMAK ARTIK MÜMKÜN



Bununla birlikte kullanıcıların sohbetlerini daha interaktif ve eğlenceli hale getirebilmek için yepyeni çıkartma paketleri de kullanıma sunuldu. Grup isimlerini hatırlamakta güçlük çekenler içinde grup kolay hale getirildi. Herhangi bir grup üyesinin ismini arama çubuğuna yazarak, gruba ulaşmak mümkün olacak.

BELGE TARAMAK MÜMKÜN



Özellikle iş yaşantınızda aktif olarak kullanabileceğiniz belge tarama özelliği de artık Android‘de mevcut. Belge tarama özelliği sayesinde kullanıcılar WhatsApp üzerinden belgeleri tanıyabilecek kırpabilecek kaydedebilecek ve gönderebilecek bu özellik halihazırda iOS’ta kullanımı sunuluyordu. Artık iOS tarafında da bu özelliğin avantajlarından yararlanılabilecek.