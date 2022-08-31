Reklamcı Tolga Akış düğünde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe ünlüler dünyasından birçok tanıdık sima katıldı. Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış da Koç'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Her detayı magazin gündeminin manşetine konu olan düğünden kareler ise gelmeye devam ediyor. Davetlilerin paylaştığı kareler de sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde. Son olarak düğünde Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler'in de yer aldığı toplu bir poz paylaşan Tolga Akış, yazdığı notla dikkat çekti. Tolga Akış'ın kullandığı bir kelime paylaşıma damga vurdu. İşte o paylaşım;

"Geniş kadroyu da şöyle koyayım. Tekrar bir bakıyorum, g....... yesinler beyler"