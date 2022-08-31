31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Reklamcı Tolga Akış düğünde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı

Reklamcı Tolga Akış düğünde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe katılan reklamcı Tolga Akış, sosyal medya hesabından bir kare paylaştı. Tolga Akış'ın, damadın ve diğer davetlilerin de olduğu fotoğrafa yazdığı notta küfür kullanması gündem oldu

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:53
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:15
Takip Et

Reklamcı Tolga Akış Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden küfürlü paylaşım yaptı

Reklamcı Tolga Akış düğünde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
+
Aa
-

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe ünlüler dünyasından birçok tanıdık sima katıldı. Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış da Koç'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Her detayı magazin gündeminin manşetine konu olan düğünden kareler ise gelmeye devam ediyor. Davetlilerin paylaştığı kareler de sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde. Son olarak düğünde Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler'in de yer aldığı toplu bir poz paylaşan Tolga Akış, yazdığı notla dikkat çekti. Tolga Akış'ın kullandığı bir kelime paylaşıma damga vurdu. İşte o paylaşım;

 

"Geniş kadroyu da şöyle koyayım. Tekrar bir bakıyorum, g....... yesinler beyler"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
2
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Turhan Çömez Erdoğan’ın eski danışmanının biri Maserati diğeri Ferrari 10 milyonluk arabalarını deşifre etti
3
﻿Turhan Çömez Erdoğan’ın eski danışmanının biri Maserati diğeri Ferrari 10 milyonluk arabalarını deşifre etti
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
4
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
5
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
6
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
﻿Günün hangi saatinde ne içmeli?
﻿Günün hangi saatinde ne içmeli?
﻿Günün hangi saatinde ne içmeli?
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi personel alacak
﻿Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi personel alacak
﻿Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi personel alacak
﻿ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm
﻿ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm
﻿ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm
﻿Ankara'da özel okulda yangın
﻿Ankara'da özel okulda yangın
﻿Ankara'da özel okulda yangın
﻿Rusya: Ukrayna ordusu yenilgiye uğradı
﻿Rusya: Ukrayna ordusu yenilgiye uğradı
﻿Rusya: Ukrayna ordusu yenilgiye uğradı
﻿Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
﻿Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
﻿Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
﻿Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: 11 ölü, 123 vaka
﻿Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: 11 ölü, 123 vaka
﻿Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: 11 ölü, 123 vaka
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.