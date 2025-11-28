Türkiye, Böcek ailesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisindeyken, ülkenin her yerinden gıda zehirlenmesi haberleri geliyor. Gıda yönetmeliğine dair denetimler sıklaşıyor. Buna rağmen bazı işletmelere ait skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Skandalın adresi bu sefer çiğköfteci.

BULAŞIK DETERJANI KUTUSUNDA SOS

Kahramanmaraş'ta bir çiğköfteci, reklamını yapmak için çektiği videoda hijyen ve gıda güvenliği adına skandal detaylar taşıyor. Esnafın sadece tek elinde eldiven olması eleştirilirken asıl skandal tezgahın üstünden çıktı. Esnafın bulaşık deterjanı kutusunu acı sos kutusu olarak kullandığı görüldü

VATANDAŞLAR BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Sosyal medyada vatandaşlar bu skandala yoğun tepki gösterdi. Vatandaşlar ''Bakanlık bu işletmeleri denetlemiyor mu?'' diyerek bakanlığı göreve çağırdılar.