Reko Diq Projesi, Pakistan'a hayat verecek

Pakistan’ın Belucistan bölgesindeki Reko Diq Bakır-Altın Projesi, dünya çapında en büyük geliştirilmemiş cevher rezervlerinden biri olarak kabul ediliyor. Barrick Gold CEO’su Mark Bristow, projenin önümüzdeki 37 yılda yaklaşık 74 milyar dolar serbest nakit akışı yaratacağını açıkladı. Projede %50 hisseye sahip olan Barrick Gold’un yanı sıra Pakistan ve Belucistan hükümetleri de diğer %50’lik payı elinde bulunduruyor.

İLK ÜRETİM 2028'DE BAŞLIYOR

Uzun yıllar süren yasal anlaşmazlıkların 2022 yılında çözülmesinin ardından proje, 2028 sonunda üretime başlamaya hazırlanıyor. İlk aşamada, yıllık 200 bin ton bakır üretimi hedefleniyor. Bunun için 5,5 milyar dolarlık bir yatırım planlanmış durumda. İkinci aşama ise üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor ve 3,5 milyar dolarlık ek yatırım öngörülüyor. Rezervlerin 37 yıl boyunca üretime yetmesi beklenirken, Bristow, geliştirme ve genişleme çalışmalarının maden ömrünü daha da uzatabileceğini belirtti.

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PAKİSTAN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Reko Diq Projesi, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda Pakistan ekonomisine sağlayacağı gelirlerle de dikkat çekiyor. Projenin vergiler, temettüler ve telif gelirleri yoluyla Pakistan’a önemli ekonomik fayda sağlaması bekleniyor. Bu gelirler, şu anda yalnızca 11 milyar dolarlık döviz rezervine sahip olan ülke için hayati önem taşıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Proje kapsamında güvenlik çitleri, çalışan konaklama tesisleri ve çeşitli saha araştırmaları gibi ön hazırlıklar tamamlanmış durumda. Projenin belirlenen takvime uygun olarak ilerlediği belirtiliyor. Ayrıca, Suudi Arabistan merkezli madencilik şirketi Manara Minerals’ın, projeye önümüzdeki iki çeyrek içinde yatırım yapmayı düşündüğü ifade ediliyor. Pakistan Petrol Bakanı Musadik Malik, bu konuda geçen yıl başlayan görüşmelerin devam ettiğini ve diğer Körfez ülkeleriyle de madencilik fırsatları üzerine temasların sürdüğünü açıkladı.