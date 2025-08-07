Rekolte üzerinden oyun!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre fındık rekoltesi; İl Tarım Müdürlükleri öncülüğünde, fındığın tüm paydaşlarının yer aldığı 11 kurumdan oluşan bir komisyon tarafından belirleniyor. Açıklama ise yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilileri tarafından yapılabiliyor. Ancak son günlerde bu sürece aykırı şekilde çeşitli kurum ve yöneticiler kendi başlarına tahmini rekolte açıklamaları yapıyor. Sektörde bu durum ciddi tepki topluyor.

TMO GENEL MÜDÜRÜ HEM FİYAT VERDİ, HEM REKOLTE AÇIKLADI

TMO Genel Müdürü’nün, 195 TL'lik fiyat açıklamasının ardından 453 bin tonluk fındık rekoltesi tahminini kamuoyuyla paylaşması, üretici kesimlerde infial yarattı. Zira TMO, zaten rekolte belirleme komisyonunun bir üyesi ve temsilcilerinin attığı imza ile süreçte yer alıyor. O halde kurumun başındaki ismin ayrıca ve bağımsız şekilde rekolte açıklaması yapması hangi yetkiyle ve hangi gerekçeyle oluyor?

“BU PLANLI BİR MÜDAHALE Mİ?”

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Serbest piyasada 220-225 TL aralığında işlem gören fındık fiyatlarının, TMO’nun düşük fiyattan satışa başlamasıyla 150 TL seviyelerine çekildiğini hatırlatan Akça, şu soruyu sordu:

“Şimdi de yüksek bir rekolte açıklayarak, fiyat baskısını devam ettirmek mi hedefleniyor? Dün fiyatla, bugün rekolteyle üreticinin ekmeğiyle oynanıyor. Bu kıyaklar kimlere yapılıyor?”

“YOL BİLMEYEN DEĞİL, YOL YAPAN!”

Akça’dan dikkat çeken bir başka çıkış ise şöyle:

“Ortada bir bilinçsizlik değil, bilinçli bir plan var. Eğer yol yordam bilmese, bu adımları atamaz. Bu bir stratejidir ve üreticinin aleyhine işliyor.”

“YETER ARTIK! ÜRETİCİNİN YAKASINI BIRAKIN!”

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça son sözü şöyle söyledi: