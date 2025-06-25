Rekor bonservis yolda: Ayrılığa sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gelecekler kadar gidecekler de merak konusu. Sarı lacivertlilerde sezonu 30 golle tamamlayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde.

Faslı futbolcu Suudi Arabistan'dan teklifler almaya devam ediyor. 28 yaşındaki golcü futbolcuya son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takip oldu.

30 milyon Euro'luk teklifi kabul görmeyen Al Hilal'ın yeni teklifinin ise 35 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

Youssef En Nesyri de sezonun son haftalarında protestoya maruz kalması sebebiyle ayrılmaya sıcak bakıyor.

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda En-Nesyri, Ferdi Kadıoğlu'nun (30 milyon Euro) rekorunu kırarak Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Sarı-lacivertliler, Faslı golcüyü 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.