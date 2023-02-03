3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kayahan'ın 'Gönül Köşkü'nün fiyatı belli oldu! Rekor fiyat isteniyor

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü'nün fiyatı belli oldu! Rekor fiyat isteniyor

Merhum sanatçı Kayahan’ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç’deki ‘Gönül Köşkü’ adını verdiği evi, geçtiğimiz hafta satışa çıkarılmıştı. Gönül Köşkü'nün fiyatı belli oldu. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:05
Takip Et

Rekor fiyat isteniyor! Kayahan'ın 'Gönül Köşkü'nün fiyatı belli oldu

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü'nün fiyatı belli oldu! Rekor fiyat isteniyor
+
Aa
-

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kayahan'ın kızı Beste Açar’ın satışa çıkardığı evin satış fiyatının 65 milyon TL olduğu öğrenildi. Gömeç’in en güzel yerindeki eşsiz köşk, ‘Sevgi Köyü’ olarak adlandırılan sitede yer alıyor.

KAYAHAN DA SATILMASINI İSTEMİŞ 

Kayahan’ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, babasının sağlığında Gönül Köşkü’nün satılmasını uygun gördüğünü ifade etmişti.

Doğasıyla, deniziyle usta sanatçıya ilham veren bu muazzam ev şimdi 65 milyon TL karşılığında yeni sahiplerini bekliyor...
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
1
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
2
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
3
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
4
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
6
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
7
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.