Kayahan'ın 'Gönül Köşkü'nün fiyatı belli oldu! Rekor fiyat isteniyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kayahan'ın kızı Beste Açar’ın satışa çıkardığı evin satış fiyatının 65 milyon TL olduğu öğrenildi. Gömeç’in en güzel yerindeki eşsiz köşk, ‘Sevgi Köyü’ olarak adlandırılan sitede yer alıyor.

KAYAHAN DA SATILMASINI İSTEMİŞ

Kayahan’ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, babasının sağlığında Gönül Köşkü’nün satılmasını uygun gördüğünü ifade etmişti.

Doğasıyla, deniziyle usta sanatçıya ilham veren bu muazzam ev şimdi 65 milyon TL karşılığında yeni sahiplerini bekliyor...

