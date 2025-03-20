Rekor gol 8.1. saniyede geldi

2014 Dünya Kupası elemeleri, "Portakallar"ın en çok gol attığı turnuva oldu. Louis van Gaal yönetimindeki takım, bu organizasyonda 34 gol kaydetti.

RONALDO'DAN 36 GOL

Brezilya'da 2014'te düzenlenen Dünya Kupası'na Hollanda'nın en genç oyuncusu olarak katılan 1994 doğumlu Memphis Depay, 15 golle elemelerde ülkesinin en çok gol atan oyuncusu konumunda.Cristiano Ronaldo, Avrupa elemelerinde 36 golle en çok gol atan isim oldu

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tarihinde 47 maçta attığı 36 golle Avrupa elemeleri tarihinin en golcü ismi oldu.

Ronaldo, 5 hat-trick ile listenin başında yer alırken, onu 30 golle Polonyalı Robert Lewandowski, 26 golle Ukraynalı Andriy Shevchenko, 25 golle Bosna-Hersekli Edin Dzeko ve 19 golle Portekizli Pauleta takip etti.

22 ÜLKE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALAMADI

2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden 54 UEFA ülkesinden 22'si henüz finallerde yer almadı.

Arnavutluk, Finlandiya, Gürcistan, Letonya ve Kuzey Makedonya, UEFA Avrupa Şampiyonası'nda en az 1 defa mücadele etti ancak Dünya Kupası'na katılamadı.

Andorra, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Faroe Adaları, Cebelitarık, Kazakistan, Kosova, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Karadağ ve San Marino ise henüz büyük bir turnuvaya gidemedi.

EN GOLCÜ LEWANDOWSKI

Robert Lewandowski, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 16 golle, Dünya Kupası Avrupa elemeleri tarihinde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti

Lewandowski, Polonya'nın 1 maç hariç bütün karşılaşmalarında gol atmış; Danimarka, Romanya ve Ermenistan'a ise hat-trick yapmıştı.

EN FARKLI GALİBİYET

Avrupa kıtasında tanık olunan en büyük galibiyet, 1969'un Mayıs ayında Batı Almanya'nın Kıbrıs Rum Kesimi'ni 12-0 yenmesiyle gerçekleşti.

Essen'deki Georg-Melches-Stadion'da oynanan karşılaşmada Gerd Müller dört goller yıldızlaşırken Wolfgang Overath ise hat-trick yapmıştı.

EN HIZLI GOL 8.1

Elemelerde atılan en hızlı gol, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçikalı forvet Christian Benteke'nin Cebelitarık'a 8.1. saniyede attığı gol oldu.

En hızlı gol atma rekoru, 1994 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere'ye karşı 8.3 saniyede attığı golle San Marino'lu Davide Gualtieri'ye aitti.