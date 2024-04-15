Rekor kar yağdı. Nehir taştı. Ova göle döndü

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından çıkıp, Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı.
Kura Nehrinin taşması sonucunda Ardahan Ovası tamamen su ile kaplandı.
Her yıl bahar dönemlerinde Mart ve Nisan aylarında eriyen dağlardaki kar, Kura Nehri'nde vatandaşlara hoş bir manzara oluşturuyor. Ardahan Ovası da eriyen karlar ile beraber tamamen su ile kaplanırken, çayırlar da kar sularının altında kaldı.
Bu sebep ile hem eşsiz bir manzara oluşurken, hem de çayırların verimi artıyor. Kura Nehri'nin kar suları sonucunda taşması ile etrafındaki meralar da sular altında kalırken, göle dönen ova ise havadan dron ile görüntülendi.
Göle dönen ovanın eşsiz manzarasını izlemeye gelen civardaki vatandaşlardan Sinan Onay, "Bu yıl Ardahan son 55 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı.
Havaların ısınmasıyla dağlarda ve ovada biriken kar kütleleri de erimeye başladı. Bunun etkisiyle Ardahan içinden geçen Kura Nehri taştı.
Şu anda büyük bir gölü andıran görüntüler mevcut. Ardahan hem yaz hem kış hem de bahar aylarında ayrı ayrı bir güzel" ifadelerini kullandı.