Rekor sponsorluk anlaşması resmen açıklandı. Yıllık 75 milyon Euro kazanacaklar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester United’ın yeni forma sponsoru belli olurken bu anlaşmadan alacağı rakam yok artık dedirtti.

Manchester United cephesi, forma sponsorluğu için Qualcomm ile anlaştığını doğruladı. ABD'li teknoloji şirketinin gelecek sezondan itibaren Manchester United'ın sponsoru olacağı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre anlaşmanın en az 3 yıllık olacak. Manchester United yeni forma sponsoru Qualcomm'dan yıllık 65 milyon Sterlin'lik (75.5 milyon Euro) rekor ücret alacak.