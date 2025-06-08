Rekor trafik cezaları geliyor!

TBMM’nin 28’inci yasama yılının ikinci dönemi start alıyor. Numan Kurtulmuş’un yeniden Meclis Başkanı seçildiği bu dönemde, partilerin TBMM Başkanlık Divanı için önerdiği üyeler ile ihtisas komisyonlarında görev alacak isimler Genel Kurul’da okunarak oylanacak.

TBMM, yasama yılının ikinci dönemine bu hafta başlayacak. İnfaz yasasının Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından 4 Haziran’da Kurban Bayramı tatiline giren TBMM, çalışmalarına 11 Haziran Çarşamba günü yeniden başlayacak.

3 Haziran’da yapılan seçimde AKP’nin adayı Numan Kurtulmuş, 28’inci yasama yılının ikinci dönemi boyunca Meclis Başkanı olarak görev yapacak. Genel Kurul’da, partilerin Başkanlık Divanı için sunduğu isimler açıklanacak.

BAŞKANLIK DİVANI’NDA YENİ YOL GRUBU’NA DA YER VERİLDİ

3 Haziran’daki Genel Kurul’da, Başkanlık Divanı’nın üye sayısı 21’den 22’ye çıkarıldı ve Yeni Yol Grubu’na 1 kâtip üye kontenjanı tanındı. Başkanlık Divanı’nda AKP’ye 1 başkanvekili, 6 kâtip üye, 3 idare amiri; CHP’ye 1 başkanvekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri; DEM Parti’ye 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP’ye 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti’ye 1 kâtip üye; Yeni Yol’a 1 kâtip üye şeklinde dağılım yapıldı.

CHP, TBMM Başkanvekilliği için Tekin Bingöl’ü, kâtip üyelikler için Müzeyyen Şevkin, Nurten Yontar ve Nermin Yıldırım Kara’yı, İdare Amirliği için ise Harun Özgür Yıldızlı’yı seçti. MHP, mevcut TBMM Başkanvekili Celal Adan’ı yeniden aday gösterirken, DEM Parti, vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan’ı TBMM Başkanvekilliği için önerdi. AKP’nin Başkanlık Divanı’ndaki isimleri ise Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında netleşmesi bekleniyor. AKP’de TBMM Başkanvekilliği görevini şu anda Bekir Bozdağ yürütüyor.

GENEL KURUL’DA İKİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul’da ele alınmayı bekleyen iki kanun teklifi bulunuyor. Anayasa Mahkemesi’nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini iptal etmesi nedeniyle hazırlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile trafik para cezalarının artırılması, ehliyetin geçici olarak alınması veya iptalini düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul’da görüşülecek.

Bu hafta öncelikle ele alınması beklenen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık olması durumunda, personel ihtiyacını karşılamak için rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetlerinde kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek araç, makine, teçhizat ve mayın arama için eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

Yükseköğretim Kurulu’nda, Yürütme Kurulu’nda görev yapacak 6 üyenin 4’ü doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, 2’si ise Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilecek. Milli Savunma Üniversitesi’nin rektörü ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, Konsey’in üyeleri ve çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, sendika ve konfederasyonlar, yangın, su baskını, deprem gibi doğal afet durumlarında, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın, mevcudunun yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla, afet bölgelerinde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapabilecek.

BELEDİYE VE KÖYLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesi’nin, Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulmasına olanak tanıyan hükmü iptal etmesi üzerine, Belediye Kanunu’nda yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası, valinin görüşüyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilecek ve bu yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek.

Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın hale gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği, genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerektirmesi durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler ise köye dönüştürülecek.

Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması durumunda, tüzel kişilik ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek. Bu süreçte, birleşme ve katılma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak; mevcut planlarda zorunlu değişiklikler ve her türlü imar uygulaması, katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak gerçekleştirilecek.

YÜCE DİVAN YARGILAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesi’nin, Yüce Divan yargılamalarına ilişkin sürelerin Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyeceğine dair kararı doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak; bu süre içinde tamamlanamazsa, ilave 3 aylık süre içinde kesin olarak sonuçlandırılacak.

Yüce Divan’da yargılanacak eski Bakanlar Kurulu üyeleri, askeri yüksek yargı mensupları ve Jandarma Genel Komutanı’na ilişkin geçici madde, Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak yeniden düzenleniyor. Buna göre, 9 Temmuz 2018’den önce görev yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanacak. Kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri ile başsavcıları ve Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017’den önce görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle, teşebbüsler anonim şirket şeklinde de kurulabilecek. Anonim şirket olarak kurulan teşebbüslerde genel kurul olmayacak. Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf olacak. Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında kurulacak anonim şirket şeklindeki teşebbüsler, Türk Ticaret Kanunu’nun denetim ve şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak. Bu şirketlerde kamunun pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler, Cumhurbaşkanı veya belirleyeceği bakanlık tarafından kullanılacak ve bu şirketler, Kanun Hükmünde Kararname ile teşebbüslere tanınan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden faydalanacak.

TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

637 Sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle, Ticaret Bakanlığı, görevlerini yerine getirme, ihracatı geliştirme, ithalatı yönlendirme, dış ticarette ürün denetimleri, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve laboratuvarların kurulması ile mevcutların geliştirilmesi için döner sermaye işletmesi kurma yetkisine sahip olacak.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLARA RUHSAT DÜZENLEMESİ

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu’ndaki izin veya ruhsat hükümleri, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar için uygulanmayacak. Bu kurumlara kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek ve ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

TRAFİK CEZALARINA ZAM ÖNGÖREN TEKLİF

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak veya tedbiren alınmış olmasına rağmen araç kullananlara 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yaya yollarında araç, bisiklet yolu ve şeridinde bisiklet ve elektrikli skuter dışındaki taşıtların kullanılması yasaklanacak. Sürücüler, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları kullanamayacak. Düğün, sünnet, asker uğurlama gibi etkinliklerde konvoy halinde trafik akışını engelleyecek veya tehlikeye sokacak şekilde araç kullananlara ceza verilecek.

KARTALKAYA’DAKİ OTEL YANGININA İLİŞKİN KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Kartalkaya’daki otel yangınını inceleyen araştırma komisyonu çalışmalarını tamamlıyor. Perşembe günü yapılacak toplantıda, komisyon üyeleri raporda yer alabilecek konuları tartışacak ve görüşlerini sunacak.

ZİRAİ DON OLAYINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ile Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu’nun sunumlarını dinleyecek.

Ayrıca, partilerin grup toplantılarını gerçekleştirmesi bekleniyor.