Rekor yükselişe hazır olun. Uzman isim uyardı

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Rekor yükselişe hazır olun. Uzman isim uyardı

Ünlü ekonomist yükselişi sert olacak diyerek önemli uyarılarda bulundu.

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