Rekortmen golcünün gönlündeki takım belli oldu: Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Viktor Gyökeres için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre İsveçli golcünün transferde önceliği Arsenal.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, son haftalarda Manchester United da Gyökeres için temaslarda bulundu. Ancak oyuncunun önceliğini net şekilde Arsenal olarak belirlemesi, transferde Londra ekibini bir adım öne taşıyor.

ARSENAL'DE SESKO İLK HEDEF

Arsenal’ın bir süredir Benjamin Sesko ile ilgilendiği biliniyor. Ancak Romano, bu görüşmelerde henüz bir sonuca ulaşılamadığını öne sürdü. Bu nedenle Gyökeres, Topçular'ın güçlü alternatifleri arasında değerlendiriliyor.

Öte yandan Manchester United cephesinde ise ilgilinin sürdüğü ancak transferin bu aşamada zayıf bir olasılık olarak görüldüğü ifade ediliyor. Kırmızı-Şeytanlar'da Ruben Amorim'in oyuncuya ilgisi devam ediyor.

26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Arsenal’ın bu rakamın altında bir teklif sunması bekleniyor.

52 MAÇTA 54 GOL

İkinci sezonunu tamamladığı Sporting'de bu sezon 52 maçta görev yapan yıldız forvet 54 gol atıp 12 asist yaptı ve 66 gole doğrudan katkı verdi.