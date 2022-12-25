Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Yomra ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımı sporcularından tek yumurta ikizi olan Kırhan ve Kadirhan Yılmaz, çocuk yaşta başladıkları yüzme sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Geçmişte katıldıkları birçok şampiyonada dereceleri bulunan ikizlerinden Kırhan Yılmaz, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen ‘Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası’nda ‘50 metre serbest’, ‘100 metre karışık’ ve ‘50 metre kelebek’ stilde Türkiye şampiyonu olurken ‘100 metre kelebek’ stilde 57, 80 dereceyle Türkiye rekoru kırdı. Kadirhan Yılmaz da ikiziyle birlikte katıldığı şampiyonada ‘100 metre serbest’ stilde Türkiye ikincisi, ’50 metre serbest’ stilde de Türkiye 4’üncüsü oldu. Başarılarına yenilerini ekleme gayretiyle çalışan ikizler, 15 yaşlarına ulaştıklarında milli takım formasıyla kulaç atmayı hedefliyor.