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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Trabzon'da tek yumurta ikizi Kırhan ve Kadirhan Yılmaz (13), yüzmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Galeri Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 16:44
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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Yomra ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımı sporcularından tek yumurta ikizi olan Kırhan ve Kadirhan Yılmaz, çocuk yaşta başladıkları yüzme sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Geçmişte katıldıkları birçok şampiyonada dereceleri bulunan ikizlerinden Kırhan Yılmaz, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen ‘Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası’nda ‘50 metre serbest’, ‘100 metre karışık’ ve ‘50 metre kelebek’ stilde Türkiye şampiyonu olurken ‘100 metre kelebek’ stilde 57, 80 dereceyle Türkiye rekoru kırdı. Kadirhan Yılmaz da ikiziyle birlikte katıldığı şampiyonada ‘100 metre serbest’ stilde Türkiye ikincisi, ’50 metre serbest’ stilde de Türkiye 4’üncüsü oldu. Başarılarına yenilerini ekleme gayretiyle çalışan ikizler, 15 yaşlarına ulaştıklarında milli takım formasıyla kulaç atmayı hedefliyor.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

‘ORTAK HAYALİMİZ BİRLİKTE MİLLİ TAKIMA GİTMEK’ Yüzmeyle 4 yaşında tanıştıklarını söyleyen tek yumurta ikizlerinden Kadirhan Yılmaz, “Son şampiyonada branşlarda karışık, serbest ve 100 metre sırt üstü yüzdüm. 100 metre serbestte Türkiye 2’ncisi, 50 metre serbest stilde de Türkiye 4’üncüsü oldum.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Kendi adıma bekleneni çok veremedim ama daha çok çalışacağım. İkizimle hiç ayrılmadık.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Aynı okula gittik aynı odada uyuduk, aynı sıralarda oturduk, aynı kulvarda bile yüzdük. Şimdiki hedefimiz milli takım. İnşallah orada da beraber olacağız” diye konuştu.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

'REKABET EDİYORUZ' İkiz kardeş olmanın kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Kırhan Yılmaz da, “Kardeşim de güzel sonuçlar elde etti. Hatta 3x100 serbest bayrak yarışını onun sayesinde kazandık.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

O olmasaydı biz büyük ihtimalle bayrak yarışında birinci olamayacaktık. İkiz olmamızın avantajı çok yüksek. Birimizin morali bozulunca diğerinin moralini yükselebiliyoruz ve yarışlar güzel geçebiliyor. Birbirimizle rekabet ediyoruz.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Hatta bayrak yarışında beni geçiyordu. 100 serbestte beni geçmeyi planlıyordu ama bir gün geçecek, biliyorum. Birimiz kötü yüzdüğünde diğerimiz iyi yüzdüğünde hemen motive oluyoruz.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Birimiz iyi yüzünce ben de yüzeceğim diyorsun. Ortak hayalimiz beraber iyi dereceler çıkartıp beraber milli takıma gitmek. Ülkemizin bayrağını birlikte dalgalandırmak. Ülkemizi birlikte temsil etmek istiyoruz” dedi.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

'REKABETLERİ TAKIMA YANSIYOR' İkiz sporcularıyla 4 yıldır çalıştıklarını söyleyen Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımının antrenörü Reha Mazlum ise kardeşlerin birbirinden ayrılmadığını ve rekabet halinde olduklarını belirtti.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

Daha önce ikiz sporcu çalıştırmadığını söyleyen Mazlum, “Farklı bir duygu. Hala bazen isimlerini karıştırıyorum. Saç ve yüz ifadelerinden ayırt edebiliyorum. İkizler kendi aralarındaki rekabeti iyi yönde değerlendirip başarılarını devam ettiriyor.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

İkizlerin rekabeti de takıma yansıyor. İkizler beraber milli takıma katılabilirse Trabzon için ilk, Türkiye için de nadir olaylardan birisi olacaktır. Daha önce milli takımda ikiz sporcu duymadım. Eğer olursa bizim için güzellik olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

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