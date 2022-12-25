Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım

İkizlerin rekabeti de takıma yansıyor. İkizler beraber milli takıma katılabilirse Trabzon için ilk, Türkiye için de nadir olaylardan birisi olacaktır. Daha önce milli takımda ikiz sporcu duymadım. Eğer olursa bizim için güzellik olacaktır” ifadelerini kullandı.