Rekortmen John Isner tenise veda etme kararı aldı

Tarihte en çok ace atan tenisçi ünvanına sahip olan John Isner sosyal medyadan yaptığı açıklamada ememklilik kararı aldığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Rekortmen John Isner tenise veda etme kararı aldı

Teniste en çok "ace" atan sporcu unvanına sahip 38 yaşındaki ABD'li John Isner, kortlara veda etme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Isner, "17 yıldan sonra artık profesyonel tenise veda etme zamanı geldi. Bu geçiş kolay olmayacak ama muhteşem ailemle bunun her saniyesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Isner ayrıca, 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ABD Açık'ın katılacağı son turnuva olacağı bilgisini verdi.

Tek erkekler dünya sıralamasında 2010 ile 2019 yılları arasında ilk 20'de yer alma başarısı gösteren ABD'li raket, teniste en çok "ace" (14 bin 411) atan sporcu rekorunu elinde bulunduruyor.

(AA)

Öne Çıkanlar
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir?
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat Sağlık
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı Spor
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti Dünya
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Güncel
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı Magazin
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı