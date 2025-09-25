Rektör Arıbaş: Kampüsümüz sizlerle güzel

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Üniversitenin yeni akademik yılına başlamasıyla birlikte kampüste öğrencilerle buluşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, gençlerle bir süre sohbet ederek onların görüş ve önerilerini aldı. “Kampüsümüz sizlerle güzel” diyen Rektör Arıbaş, üniversitenin sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında da öğrencilere geniş imkânlar sunduğunu vurguladı.

Buluşmaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Şube Müdürü İbrahim Gök de katıldı.

“KAPIMIZ SİZLERE HER ZAMAN AÇIK”

Öğrencilerin üniversite yaşamına kolay uyum sağlamaları için tüm imkânların seferber edildiğini dile getiren Rektör Arıbaş, “Zengin içerikli kütüphanemiz, modern spor alanlarımız ve sosyal yaşam alanlarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Sizlerden gelecek öneri ve talepler bizim için çok kıymetli. Kapılarımız sizlere daima açıktır” dedi.

Arıbaş, öğrencilerin görüşlerini ASÜM Mobil Uygulaması ve sosyal medya üzerinden de rahatlıkla iletebileceğini belirterek, “Sizler bizlere ailelerinizin birer emanetisiniz. Eğitim sürecinizde her zaman yanınızda olacağız. Başarılarınız bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

REKTÖR’DEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Öğrencilik döneminin sadece derslerden ibaret olmadığını vurgulayan Rektör Arıbaş, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Mutlaka bir yabancı dil öğrenin, imkân bulursanız ikinci yabancı dili de öğrenmeye çalışın. Bilgisayar ve bilişim alanındaki yenilikleri yakından takip edin. Bir hobiniz olsun, kendinize vakit ayırın. Spor ve sanatsal faaliyetlere katılın, sosyal etkinliklerden geri kalmayın.”

ÖĞRENCİLERDEN MEMNUNİYET MESAJI

Buluşmaya katılan öğrenciler, yeni dönemde yöneticilerle doğrudan iletişim kurabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili görüş ve beklentilerini paylaştılar.

ASÜ’de eğitim hayatına başlayan öğrenciler için moral kaynağı olan bu buluşma, yeni dönemin daha güçlü bir motivasyonla başlamasına katkı sundu.