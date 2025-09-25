Rektör Arıbaş: Kampüsümüz sizlerle güzel

Kaynak: Haber Merkezi
Rektör Arıbaş: Kampüsümüz sizlerle güzel

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğrencilerle bir araya geldi. Yeni döneme moral veren buluşmada, öğrencilerin talepleri dinlendi, samimi bir sohbet ortamı oluştu.

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Üniversitenin yeni akademik yılına başlamasıyla birlikte kampüste öğrencilerle buluşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, gençlerle bir süre sohbet ederek onların görüş ve önerilerini aldı. “Kampüsümüz sizlerle güzel” diyen Rektör Arıbaş, üniversitenin sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında da öğrencilere geniş imkânlar sunduğunu vurguladı.

Buluşmaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Şube Müdürü İbrahim Gök de katıldı.

“KAPIMIZ SİZLERE HER ZAMAN AÇIK”

Öğrencilerin üniversite yaşamına kolay uyum sağlamaları için tüm imkânların seferber edildiğini dile getiren Rektör Arıbaş, “Zengin içerikli kütüphanemiz, modern spor alanlarımız ve sosyal yaşam alanlarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Sizlerden gelecek öneri ve talepler bizim için çok kıymetli. Kapılarımız sizlere daima açıktır” dedi.

Arıbaş, öğrencilerin görüşlerini ASÜM Mobil Uygulaması ve sosyal medya üzerinden de rahatlıkla iletebileceğini belirterek, “Sizler bizlere ailelerinizin birer emanetisiniz. Eğitim sürecinizde her zaman yanınızda olacağız. Başarılarınız bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

REKTÖR’DEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Öğrencilik döneminin sadece derslerden ibaret olmadığını vurgulayan Rektör Arıbaş, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Mutlaka bir yabancı dil öğrenin, imkân bulursanız ikinci yabancı dili de öğrenmeye çalışın.

Bilgisayar ve bilişim alanındaki yenilikleri yakından takip edin.

Bir hobiniz olsun, kendinize vakit ayırın.

Spor ve sanatsal faaliyetlere katılın, sosyal etkinliklerden geri kalmayın.”

ÖĞRENCİLERDEN MEMNUNİYET MESAJI

Buluşmaya katılan öğrenciler, yeni dönemde yöneticilerle doğrudan iletişim kurabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili görüş ve beklentilerini paylaştılar.

ASÜ’de eğitim hayatına başlayan öğrenciler için moral kaynağı olan bu buluşma, yeni dönemin daha güçlü bir motivasyonla başlamasına katkı sundu.

Son Haberler
Zeytin ağacının altında caz şöleni: Ahmed Adnan Saygun’da unutulmaz akşam!
Zeytin ağacının altında caz şöleni!
Hastalara miadı geçmiş ilaçlar kullanılmış!
Hastalara miadı geçmiş ilaçlar kullanılmış!
Haftada en az iki kez balık tüketiminin mucizeleri ortaya çıktı
Haftada en az iki kez balık tüketiminin mucizeleri ortaya çıktı
Balık yiyin kalbinizi koruyun! Haftada kaç kez tüketmelisiniz? Uzmanı açıkladı
Balık yiyin kalbinizi koruyun! Haftada kaç kez tüketmelisiniz?
MHK duyurdu: VAR'a bir hakem daha geldi
MHK duyurdu: VAR'a bir hakem daha geldi