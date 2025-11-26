YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü, Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen özel etkinlikle kutlandı. Programda konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğretmenliğin toplumları inşa eden, nesilleri şekillendiren ve bir ömür boyunca devam eden kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Rektör Arıbaş, etkinlik sonrası emekli Matematik Öğretmeni olan babası Hanefi Arıbaş’ı ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

ASÜ’DE 24 KASIM COŞKUSU

Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Yıldırım, çok sayıda akademisyen, öğretmen adayı ve öğrenci katıldı. Program, şehit öğretmenler anısına yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında ASÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayda Aras ve piyanist Nezih Seçkin tarafından sunulan müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Yıldırım, Rektör Arıbaş’a günün anısına çiçek takdim etti. Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Saithan Saçma da 24 Kasım’ın anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

“BEN DE BİR ÖĞRETMEN ÇOCUĞUYUM”

Programda öğretmenlik mesleğinin toplumsal yapıdaki kritik rolüne dikkat çeken Rektör Arıbaş, konuşmasında kendi yaşamından da örnekler verdi. Bir öğretmen çocuğu olmanın kendisine yüklediği özel sorumluluğa değinen Arıbaş, akademik camianın bir üyesi olarak bu kutsal mesleğin önemini her gün yeniden hissettiğini ifade etti.

Toplumların inşasında eğitimin belirleyici güç olduğuna işaret eden Rektör Arıbaş, “Öğretmenlik kutsallığını, insanı eğitme ve topluma yön verme sorumluluğundan alır. Bilgiye hâkim olmak yetmez; bu bilgiyi en doğru yöntemle, etkili bir dille ve güçlü bir sunum becerisiyle aktarmak zorundasınız” dedi. Türkçenin doğru ve akıcı kullanımının öğretmenlikte merkezî bir konumda olduğuna vurgu yapan Arıbaş, öğretmenlerin değişen dünyaya uyum sağlamak için sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

“ÖĞRETMEN HER ZAMAN ROL MODELDİR”

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmanın güçlü bir pedagojik altyapı gerektirdiğini söyleyen Arıbaş, öğretmenliğin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Öğrencilerin hayatın birçok alanında öğretmenlerini örnek aldığını ifade eden Arıbaş, “Öğretmenlik bir ömür boyu süren kutsal bir meslektir. Davranışlarınız, ahlakınız, duruşunuz öğrencilerinizin kişilik gelişiminde belirleyicidir” dedi.

Konuşmasının sonunda tüm öğretmenlerin akademik ve insani değerlere bağlı kalarak gençleri geleceğe hazırladığına dikkat çeken Arıbaş, “Öğretmenlik her yönüyle çok kıymetli, çok kritik bir meslektir. Tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. YILDIRIM: “İYİ ÖRNEKLERİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Programda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Yıldırım, öğretmenlik mesleğinin değerinin ancak iyi örnekler çoğaldıkça daha görünür hâle geldiğini belirtti. Eğitim Fakültesi’nin bu sürecin temel aktörü olduğunu ifade eden Yıldırım, “Eğer iyi şeyleri gösterebilirsek, iyi şeyler devam eder. Biz bu iyi şeyleri artırmak, yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Öğretmen adaylarının bugün yaşadıkları tecrübenin ilerleyen yıllarda kendilerine rehberlik edeceğini söyleyen Yıldırım, öğretmenliğin maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar özel bir meslek olduğunu vurguladı. “Öğretmen olmak; sınıfa adım attığınızda, öğrencilerinizin daha iyi bir yaşam sürmesi için çabaladığınızda ve bunu başardığınızda hissedilen tarifsiz bir hazdır” diye konuştu.

REKTÖR ARIBAŞ’TAN ÖĞRETMEN BABASINA ANLAMLI ZİYARET

Programın ardından Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, emekli Matematik Öğretmeni olan babası Hanefi Arıbaş’ı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Babasının elini öperek çiçek takdim eden Arıbaş, öğretmenlik mesleğine duyduğu saygıyı bir kez daha dile getirdi.

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada öğretmenlerin toplum için taşıdığı değerin altını çizen Arıbaş, “Bu anlamlı günde başta çok kıymetli babam olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden ve şehit edilen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Hanefi Arıbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.