Rektör Arıbaş: Prof. Dr. Çoban fakültemize yeni bir ivme kazandıracak

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İslami İlimler Fakültesi’nde dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Mustafa Çoban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, fakültenin akademik ve bilimsel anlamda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

ZİYARETE REKTÖR YARDIMCILARI DA KATILDI

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çoban’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak da hazır bulundu.

Rektör Arıbaş, konuşmasında fakültenin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. “Dekanlık görevine atanan değerli hocamız Prof. Dr. Mustafa Çoban’ın fakültemizde çok başarılı çalışmalara imza atacağından şüphemiz yok. İslami İlimler Fakültemiz, akademik ve bilimsel çalışmalarıyla üniversitemizin vizyonuna katkı sunmaya devam edecek. Yeni dönemde bu katkının artarak süreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ÇOBAN: ‘FAKÜLTEMİZDE GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ’

Nazik ziyaretinden dolayı Rektör Arıbaş’a teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Çoban ise, yeni dönemde fakültenin hedeflerini paylaştı. “Fakültemizde akademik ve bilimsel çalışmalara ivme kazandıracağız. Bu süreçte akademik ve idari personelimizin gayretleri, Sayın Rektörümüzün ve üniversite yönetiminin desteği ile çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışacağız” dedi.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

ASÜ bünyesinde önemli bir akademik birim olarak yer alan İslami İlimler Fakültesi, yalnızca şehirde değil bölge genelinde de ilahiyat ve dini ilimler alanında eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Yeni dekan Prof. Dr. Çoban’ın göreve başlamasıyla birlikte fakültenin eğitim kalitesinin ve bilimsel üretkenliğinin daha da artması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN GÜÇLÜ DESTEK

Ziyarette verilen mesajlar, üniversite yönetiminin İslami İlimler Fakültesi’ne verdiği güçlü desteğin de bir göstergesi oldu. Rektör Arıbaş ve yardımcılarının ortak vurgusu, fakültenin hem akademik başarıları hem de bilimsel çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceği yönünde oldu.