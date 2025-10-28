YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin istiklal ve istikbal uğruna verdiği destansı mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandırıldığını söyledi. Cumhuriyet’in, bağımsızlığın, milli birlik ve beraberliğin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Rektör Arıbaş, bu mirasın her Türk vatandaşı için bir onur vesilesi olduğunu ifade etti.

“Tarihi boyunca esarete asla boyun eğmeyen aziz milletimiz, istiklal ve istikbali uğruna yedi düvele karşı başlattığı şanlı mücadeleyi Cumhuriyet’le taçlandırmıştır” diyen Rektör Arıbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir kazanımdır. Bugün, tüm insanlığın huzuru için kadim birikimiyle sanayi atılımları yapan, bilimde ve teknolojide büyük ilerlemeler kaydeden ve dünyada barışın egemenliği için bütün gücüyle mücadele eden bir ülkede yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şükranla ve minnetle yâd ettiğimiz atalarımızın bizlere armağanı olan Cumhuriyet; üretmek, özgürlük, çalışmak, barış, huzur ve güven demektir. Bu bilinçle, ülkemizin tam bağımsızlığına kast eden iç ve dış mihraklara karşı her zamankinden daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz.”

“CUMHURİYET, GELECEĞE IŞIK TUTAN EN KIYMETLİ EMANETİMİZDİR”

Rektör Arıbaş, Türkiye’nin sahip olduğu köklü medeniyet birikimi ve tarihsel tecrübeyle her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milli kimliğin, azmin ve inancın sembolü olduğunu kaydetti. “Millet olarak tarihimizden aldığımız ilhamla birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirerek müreffeh bir Türkiye’nin inşasını hep birlikte sürdüreceğiz. Aynı zamanda dünyada zulme uğrayan mazlum milletlere de umut ışığı olmaya devam edeceğiz” diyen Arıbaş, Cumhuriyet’in değerlerinin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNU DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Aksaray Üniversitesi’nin de Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlediğini belirten Rektör Arıbaş, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bilim, teknoloji ve eğitim alanında atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

“Aksaray Üniversitesi olarak, ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonunu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bilimsel üretkenliği artıran, yerli ve milli teknolojiyi destekleyen, topluma değer katan projelerle geleceğe yön veren bir üniversite olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Rektör Arıbaş, mesajının sonunda Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerle kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Bu vesileyle aziz milletimizin, Aksaray halkının ve tüm ASÜ ailesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı rahmetle, şükranla yâd ediyor; aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kutlu olsun.”