Rektör Arıbaş: Şehidimizin aziz hatırasına sahip çıkacağız

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, beraberindeki heyetle birlikte Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın ailesine anlamlı bir taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin Ortaköy ilçesinde yaşayan dedesi Ömer Özkanlı’yı ziyaret eden ASÜ heyeti, acılı ailenin kederini paylaştı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehide rahmet diledi.

Rektör Arıbaş’a, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse ve Ortaköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ferdi Yıldırım da eşlik etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Rektör Arıbaş, şehit Özkan Özkanlı’nın Türk milletinin gönlünde derin bir iz bıraktığını belirtti.

“Aziz şehidimizin emaneti olan kıymetli ailesine sabır ve metanet diliyoruz,” diyen Rektör Arıbaş, kahraman şehidin vatan sevgisi, yardımseverliği ve örnek kişiliği ile milletin gönlünde özel bir yer edindiğini ifade etti. “Şehitlerimiz, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgeleridir. Onların aziz hatıraları bize daima yol gösterecek,” sözleriyle duygularını dile getiren Arıbaş, şehit Özkanlı’nın özellikle yetim çocuklara yönelik yardımlarıyla da hafızalarda kaldığını belirtti.

Rektör Arıbaş, konuşmasının devamında, “Koca yürekli şehidimizin hatırasını yaşatmak, emaneti olan ailesine sahip çıkmak, bu milletin her bir ferdinin boynunun borcudur. Şehidimizi yetiştiren, büyüten kıymetli dedemiz Ömer Özkanlı amcamıza da sabırlar diliyoruz. Aksaray Üniversitesi olarak daima yanlarında olacağız,” dedi.

Taziye ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, ASÜ heyeti şehidin ailesine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Şehit ailesi, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Arıbaş ve ASÜ yönetimine teşekkür etti.