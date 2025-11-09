YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ASÜ Kalite Topluluğu’nun düzenlediği “Rektöre Sor” etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen programda öğrenciler, eğitimden sosyal alanlara, kampüs alt yapısından sosyal etkinliklere kadar tüm talep ve önerilerini Rektör Arıbaş’a doğrudan iletti. Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve Kalite Koordinatörlüğü çalışma ekibi de katılım sağladı.

“ÖĞRENCİ ODAKLI YÖNETİMLE İLERLİYORUZ”

Öğrencilerin sorunlarını, taleplerini ve geri bildirimlerini büyük bir hassasiyetle değerlendirdiklerini ifade eden Rektör Arıbaş, yönetim anlayışlarının merkezine öğrenciyi koyduklarını vurguladı:

“Toplanma amacımız sizleri dinlemek ve üniversiteyi sizlerle birlikte yönetmektir. Sizlerden gelen talep ve öneriler bizim yol haritalarımızı belirliyor. Üniversiteyi ortak akılla, sizlerin fikirleriyle şekillendiriyoruz. Tüm geri bildirimlerinizi not alıyor, bunları icraat planlarımızın merkezine yerleştiriyoruz.”

Arıbaş, etkinliğe katkı sunan Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Topluluğu başta olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANDI: “ASÜM VE Wİ-Fİ YATIRIMLARI BÜYÜYOR”

Son dönemde dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını hatırlatan Rektör Arıbaş, ASÜ kampüsünde internet altyapısını iki kat artırdıklarının altını çizdi:

“Wi-Fi alanımızı iki kart artırdık. Kampüsün her noktasına kaliteli internet erişimi sağlamaya çalışıyoruz. ASÜM mobil uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Talep, öneri ve şikâyetlerinizi ASÜM veya sosyal medya aracılığıyla rahatlıkla bize iletebilirsiniz. Ayrıca düzenlediğimiz dijital anketlere katılımınızı bekliyoruz.”

SPOR – FİTNESS YATIRIMI YOLDA!

Aksaray Üniversitesi’nin fiziki olarak Türkiye’nin en iyi kampüslerinden birine sahip olduğunu belirten Arıbaş, öğrencilerin sosyal yaşam alanlarını güçlendirmek adına yeni yatırımların da sırada olduğunu açıkladı:

“Yeni bir spor ve fitness salonu yaptırmak istiyoruz. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm imkânları öğrencilerimiz için seferber etmeye kararlıyız.”

BAHAR ŞENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Öğrencilerin merakla beklediği bahar şenliği hakkında da konuşan Arıbaş, içerik oluşturma sürecinde öğrencilerin aktif rol alacağını söyledi:

“Şenliğin içeriğini birlikte belirleyelim. Şarkı yarışmaları, topluluk konserleri, öğrenci grupları sahneleri olabilir. Sizlerin katkısıyla daha renkli, daha katılımcı bir şenlik hazırlayabiliriz.”

Programda ayrıca akademik binaların durumu, dersliklerdeki iyileştirmeler, staj olanakları, ortak eğitim modeli, proje ve sosyal-kültürel faaliyetler gibi pek çok konuda sorular cevaplandı.

Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.