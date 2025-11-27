YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Haluk Duman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Arıbaş, yeni dönemin hem akademik çıktıların artması hem de enstitünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Haluk Duman’ın makamında gerçekleştirilen ziyarete, ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak ile Genel Sekreter Ahmet Bülbül de katıldı. Ziyarette, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün mevcut durumu, kısa ve orta vadeli hedefleri, akademik üretkenliği artırmaya yönelik planlamalar ile yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Aksaray Üniversitesi’nin bilimsel üretim gücünü daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını belirten Rektör Arıbaş, sosyal bilimlerin üniversitenin akademik gelişimindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Arıbaş, “Aksaray Üniversitesi olarak akademik ve bilimsel çalışmalarda en üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz. Sosyal Bilimler Enstitümüz, yüksek lisans ve doktora programlarıyla üniversitemizin akademik üretkenliğine büyük katkı sağlıyor. Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora tezlerinin, bilimsel makalelerin ve uluslararası nitelikteki çalışmaların sayısının artmasını son derece önemsiyoruz. Bu noktada Prof. Dr. Haluk Duman hocamızın liderliğinde güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Haluk Duman’ın yeni görevinin hem enstitü hem de üniversite adına önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Arıbaş, akademik kadronun nitelikli üretim yapmasını destekleyecek projeler ve programlar konusunda kararlı olduklarını söyledi. Arıbaş, “Sayın hocamız ve ekibine bu süreçte önemli görevler düşüyor. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek yeni dönem için başarı temennilerini iletti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.