Rektör Arıbaş’tan NATO ödüllü akademisyene teşekkür

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, NATO Innovation Hackathon’da ödül kazanan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu’nu makamında ağırlayarak teşekkür belgesi takdim etti.

Dr. Bakırcıoğlu, “STRIKE” isimli yapay zekâ destekli modülle, NATO’nun düzenlediği prestijli inovasyon yarışmasında ödül kazandı. Bu önemli başarı, ASÜ’nün adını uluslararası bilim arenasında bir kez daha duyurdu.

“AKADEMİSYENLERİMİZİN SES GETİRMESİ GURUR VERİCİ”

Teşekkür belgesi takdiminde konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ASÜ’nün bilimsel üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını belirterek, “Akademisyenlerimizin bilimin evrensel sahnesinde ses getiren çalışmalara imza atması bizleri gururlandırıyor. Veli Bakırcıoğlu Hocamızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

NATO PANELİNE DAVET

Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu ise kazandıkları ödülün, üniversitenin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. NATO Science and Technology Organization (STO) bünyesindeki Information Systems Technology (IST) paneline davet edilmelerinin, projenin gördüğü uluslararası değeri ortaya koyduğunu vurgulayan Bakırcıoğlu, “Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve üzerine yeni başarılar eklemek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Süreç boyunca maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ASÜ’nün Bilim Vizyonu

ASÜ, son yıllarda teknoloji, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelerle ulusal ve uluslararası alanda öne çıkıyor. Üniversite yönetimi, akademisyenlerin dünya çapında ses getiren çalışmalarını destekleyerek bilimin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.