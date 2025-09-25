Rektör Arıbaş’tan Vali Yardımcısı Kılınçkaya’ya teşekkür plaketi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Teknopark’ın yönetim kurulundaki görevini devreden Aksaray Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Üniversite yönetimiyle birlikte yapılan ziyarette, Teknopark’ın kuruluşundan bugüne sunduğu katkılardan dolayı Kılınçkaya’ya şükran plaketi takdim edildi.

Rektör Arıbaş’a ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak ve Aksaray Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Can Türker eşlik etti. Görüşmede, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapılırken Teknopark’ın şehrin girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkılar ön plana çıkarıldı.

“KATKILARI HEP YANIMIZDA OLDU”

Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Teknopark’ın kuruluş sürecinden bugüne kadar Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya’nın büyük bir özveriyle destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Sayın Vali Yardımcımız Aksaray Teknopark’ta yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği görevi boyunca çok önemli katkılarda bulundu. Görevini devretse de desteklerinin devam edeceğine inanıyoruz. Kendisine bugüne kadarki destek ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 2024 yılında faaliyete geçen Aksaray Teknopark, üniversite-sanayi işbirliği konusunda şehrimize önemli imkânlar sunmaktadır. Bu süreçte dış paydaşlarımızın yanı sıra Sayın Vali Yardımcımız da maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda oldu. Yapımına geçen yıl başladığımız Teknopark binamızı da kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bu süreçte birlikte çalıştığımız başta Sayın Vali Yardımcımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.”

“KATKILARIMIZ SÜRECEK”

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya ise Teknopark’ın Aksaray’ın geleceği için stratejik bir merkez olacağına dikkat çekti. Kılınçkaya, “Aksaray’ımızda üniversite-sanayi işbirliğinin artarak devam etmesi için katkılarımız her daim sürecek. Sayın Rektörümüzün bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Aksaray Teknopark’ın şehrimizde sanayicilerimize ve girişimcilerimize yol gösteren önemli bir merkez olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN KALKINMASINA KATKI

Ziyarette, Aksaray Teknopark’ın şehirdeki girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek sanayi ve üniversite arasındaki köprüyü güçlendireceği vurgulandı. Teknopark bünyesinde yürütülecek projelerin hem akademik çalışmaların uygulanabilirliğini artıracağı hem de sanayicilerin yenilikçi çözümlerle buluşmasını sağlayacağı ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Rektör Arıbaş, Teknopark’a sağladığı desteklerden dolayı Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya’ya teşekkür plaketi takdim etti.