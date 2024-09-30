Rektör Göktaş, öğrencileri canlı müzik ve çiçeklerle karşıladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rektör Göktaş, öğrencileri canlı müzik ve çiçeklerle karşıladı

Fırat Üniversitesi'nde 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı bugün itibariyle başladı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bu yıl ilk defa üniversiteye başlayan öğrencileri karanfillerle karşıladı.

Yaklaşık 45 bin öğrencisi 5 bini aşkın akademik ve idari personeliyle Fırat Üniversitesi'nde 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı bugün itibariyle başladı. Canlı müzik ve çiçeklerle karşılanan öğrenciler, Rektör Göktaş ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Harput musikisinden eserlerin çalındığı karşılama töreninde il dışından gelen öğrencilere Elazığ'ın kültürel değerleri de tanıtıldı.

Rektör Göktaş, öğrencileri canlı müzik ve çiçeklerle karşıladı

"YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Bugün çok iyi ve huzurlu bir ortamda öğrencilerimiz eğitim ve öğretime başlıyor. Bugün öğrencilerimizi her zaman yaptığımız gibi üniversitemiz giriş kapısında karşıladık. Bu sene eğitim öğretim yılı inşallah huzurlu bir şekilde geçer. Üniversitemiz Türkiye'nin başarılı üniversitelerinden birisi. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde devlet büyüklerimizden birini davet etmek üzere akademik açılışımızı yapacağız. Önümüzdeki nisan ayında üniversitemizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Dolayısıyla bu akademik açılışımız 50. akademik açılış olacaktır. Bu vesile ile yeni eğitim-öğretim yılının şehrimize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve idari personellerimize hayırlı olmasını diliyorum " dedi.

Rektör Göktaş, öğrencileri canlı müzik ve çiçeklerle karşıladı

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