Rektör Gürel'den Azerbaycan gazının Suriye’ye ihracı hakkında açıklama

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac ve Nahçıvan TV’ye konuk olarak Azerbaycan doğalgazının Kilis üzerinden Suriye’ye ihraç edilmesinin enerji politikaları, bölgesel dengeler ve Türkiye’nin jeopolitik rolü açısından taşıdığı stratejik öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Gürel açıklamasında, söz konusu gelişmenin yalnızca bir enerji aktarımı olmadığını vurgulayarak, bunun enerji arz güvenliğinin ötesinde, Türkiye’nin bölgesel etkisinin artması ve Suriye’nin yeniden inşasında aktif bir rol üstlenmesi açısından çok katmanlı sonuçlar doğurabilecek stratejik bir hamle olduğunu ifade etti.

Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ulaştırılmasının Türkiye’nin enerji diplomasisindeki yerini daha da güçlendirdiğine dikkat çeken Rektör Gürel, “Hâlihazırda aktif olan Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi hatların yanında bu yeni güzergâh, Türkiye’yi yalnızca bir enerji geçiş ülkesi değil, aynı zamanda bölgesel bir dağıtım merkezi hâline getiriyor. Türkiye artık sadece bir pazar değil, Azerbaycan için enerji diplomasisinde ortak bir köprü görevi üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN GÜCÜ VE NÜFUZU ARTIYOR”

Kilis üzerinden yapılan ihracatın, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde etkili olduğu bölgelere enerji sağlama açısından önemli olduğunu belirten Rektör Gürel, bu adımın hem bölgesel istikrara katkı sunduğunu hem de Türkiye’nin yumuşak gücünü ve nüfuzunu artırdığını söyledi.

Söz konusu gelişmenin Rusya ve İran açısından da dikkatle izlenmesi gereken bir adım olduğunu dile getiren Gürel, “Suriye’de enerji ve altyapı yatırımları açısından etkin olan bu iki ülke için Türkiye-Azerbaycan hattı üzerinden gerçekleşen bu doğalgaz sevkiyatı dengeleyici bir unsur teşkil etmektedir. Türkiye, bu hamlesiyle bölgedeki enerji rekabetine yeni bir aktör olarak dâhil olmaktadır” dedi.

Rektör Gürel, konuşmasının son bölümünde ise doğalgazın İdlib, Afrin, El Bab ve Cerablus gibi altyapısı zarar görmüş bölgelere ulaştırılmasının, hem yaşam kalitesini artıran hem de göçü tersine çevirmeye katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.