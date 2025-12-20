Üniversitede sipariş atama yapan, üstelik bunu ortaya çıkaran medya kuruluşlarına ağır hakaretlerde bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, kişiye özel kadrolarla "kendisine itaat edenleri" atayacağını, kendisine muhalif gördüğü personeli tehdit ederek ilan etti.

Öte yandan 31 Aralık tarihinde süresi dolacak ilan hakkında açıklama yapan Alkış, "YÖK'ten tam destek aldığını" iddia etti.

ŞIRNAK REKTÖRÜ HÜKÜMDARLIĞINI İLAN ETTİ!

Oda TV'den Oğuz Ok'un haberine göre 17 Aralık Çarşamba tarihli Facebook mesajında Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, "Bu kurumun duvarları bile benimle konuşur; koridorların yankısı bile bana rapor verir" sözlerini sarf ederek, akademik ve idari personeli korkutmaya çalıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Metin Topçuoğlu'nun tam desteğini aldığını iddia eden Alkış, paylaşımında "Bu üniversiteyi iradesiyle kucaklayıp dünyaya tanıtan benim gibi bir rektöre başkaldıracak kadar ileri giden ahmakların akıbeti hakkında konuştuk ve bunları üniversitemizde barındırmayacağımı bizzat ilettim ve onaylarını aldım" dedi.

'MUTLAK İRADEME BAŞ KALDIRAN' DİYEREK HAKARET VE TEHDİTLER SAVURDU

"Kimin ne dediğini, kimin ne yaptığı, kimin kimlerle ne işler karıştırdığını bilmediğimi sanan ahmaklar ziyandadır. Bu kurumun duvarları bile benimle konuşur; koridorların yankısı bile bana rapor verir. Üniversitemizin karanlık köşelerinde yuvalanan, benim mutlak irademe karşı başkaldıran üniversitemizdeki zavallı ve beyinsiz bir güruhun benim kararlarıma karşı haber yaptıranların başına neler getirdiğime bakın da ibret alın" diyen Alkış 17 Aralık'ta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Akıllarınca bana savaş açıp kazanacaklarını sanan ahmaklar hakkında YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Sayın Metin Topçuoğlu ile telefonda görüştüm. Bu üniversiteyi iradesiyle kucaklayıp dünyaya tanıtan benim gibi bir rektöre başkaldıracak kadar ileri giden ahmakların akıbeti hakkında konuştuk ve bunları üniversitemizde barındırmayacağımı bizzat ilettim ve onaylarını aldım.

Bana sadakatle bağlı olanları yükseltmem ve bana başkaldıran hainleri ise üniversiteden atmam için YÖK başkanımız ve başkanvekilimizin tam desteğini almış rektörünüz olarak artık bana en küçük bir yanlış yapanı asla affetmeyeceğimi bilmenizi istiyorum.

Dinimiz İslam'da da emrolunduğu üzere yöneticilere itaat farzdır hükmü gereğince sizi yönetmeye muktedir olan Rektörünüz olarak sizden artık tam itaat istiyorum. Tam itaatle ve sadakatle bana bağlı olanları ödüllendirip terfi ettireceğim gerçeğini bugün çıktığımız Öğretim Üyesi ilanıyla hepinize emsal olarak gösteriyorum. İbret almak isteyenleriniz üniversiteden attıklarıma baksın, örnek almak isteyenleriniz ise taltif edip yükselttiklerime baksınlar.

Aşağıdaki kişiler için açtığım kadrolar, sadakatin nasıl ödüllendirileceğinin emsalidir. 31 Aralık sonrasında, 2026 yılının ilk haftalarında bu arkadaşlarımızın atamasını yapıp cübbelerini bizzat ben giydireceğim."

Yeni açılan öğretim üyesi kadrolarını “sadakatin ödüllendirilmesi" olarak ise şöyle sıraladı:

"İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz İşletme Bölümü Profesörlük kadrolarına 15 numaralı açtığım ilanla Süreyya ECE'yi, 16 numaralı açtığım İlanla Emre Esat TOPALOĞLU'nu atamayı layık gördüm.

- Mühendislik Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Bölümü Profesörlük kadrosuna 17 Numaralı açtığım ilanla Asaf Tolga ÜLGEN'i atamayı layık gördüm.

- Şırnak Meslek Yüksekokulumuz Makine ve Metal Teknolojileri Makine Programı Bölümü Doçent kadrosuna 19 Numaralı açtığım ilanla Abdullah TURAN'ı atamayı layık gördüm.

- İlahiyat Fakültesi Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 20 Numaralı açtığım ilanla Kibar GÜRBÜZ'ü atamayı layık gördüm.

- Mühendislik Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Geoteknik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 21 Numaralı açtığım ilanla Bilal KORKMAZ'ı atamayı layık gördüm.

- Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 24 Numaralı açtığım ilanla Görkem KAYA'yı atamayı layık gördüm.

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz İktisat Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 25 Numaralı açtığım ilanla Gökhan GELEGEN'i atamayı layık gördüm.

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 26 Numaralı açtığım ilanla Kübra AKCAN'ı atamayı layık gördüm.

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 27 Numaralı açtığım ilanla Ceylan Güzel İNAL'ı atamayı layık gördüm.

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz Optisyenlik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 28 Numaralı açtığım ilanla Mehdi TONKA'yı atamayı layık gördüm.

- Silopi Meslek Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 29 Numaralı açtığım ilanla Kamuran YILDIZ'ı atamayı layık gördüm.



- Şırnak Meslek Yüksekokulumuz Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 30 Numaralı açtığım ilanla Fehime Konur TEKEŞ'i atamayı layık gördüm."