YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin kampüsünde açılan öğrenci ve kurum stantlarını ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Rektör Kaplancıklı, kulüplerin ve kurumların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Bu kapsamda TEKNOFEST Kulübü standını da ziyaret eden Rektör Kaplancıklı, öğrencilerden geliştirdikleri projeler hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretlerde Rektör Kaplancıklı’ya Genel Sekreter Muhammet Büyük eşlik etti.