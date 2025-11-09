YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünün UNESCO 2026–2027 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Kaplancıklı, yayımladığı mesajında;

"UNESCO tarafından verilen bu karar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi başta olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz adına büyük bir onur vesilesi olmuştur. Yalnızca Bilecik’in manevi hafızasında değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ortak değerleri arasında yer alan bilgelik, adalet ve insan merkezli düşünce anlayışının da uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına gelmektedir.

Şeyh Edebali, hoşgörüyü, birliği, adaleti ve ilmi merkeze alan düşünceleriyle Anadolu’nun ruhunu şekillendiren bir gönül insanıdır. Onun “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü, bugün de hem devlet yönetiminde hem akademik hayatta hem de toplumsal yaşamda yol gösterici bir ilke olmaya devam etmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak, adını taşıdığımız bu büyük düşünürün mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda, 2026 yılı boyunca Şeyh Edebali’nin fikir dünyasını, ilmi ve manevi mirasını tanıtmayı amaçlayan ulusal ve uluslararası düzeyde akademik, kültürel ve sanatsal etkinlikler üniversitemiz koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Bu önemli gelişmeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor; UNESCO nezdinde kabul edilen bu kararın, Şeyh Edebali’nin evrensel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz" dedi.