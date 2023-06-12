Rektör mezuniyet töreninde verilecek tavuk pilavın parasını akademisyenlere ödetti

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021’de İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper skandallarına bir yenisini ekledi.



Daha önce kendisine hediye alınması için akademik personelden 500 TL talep ettiği, yine akademik personeli arayarak araçlarının kaskosunu eşi Cenk Tunçsiper’in sahip olduğu sigorta acentesinde yapılması konusunda baskı yaptığı gibi iddialara adı karışan hatta hakkında TBMM’ye soru önergesi verilen Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper bu kez mezuniyet törenleri için öğretim görevlilerinden para istedi.



Bu yıl toplu mezuniyet yerine her fakültenin kendi törenini düzenlenmesi uygulamasına geçen rektör Tunçsiper masraflar için de dekanlar aracılığıyla akademik personelden 200 TL talep etti. WhatsApp gruplarından atılan mesajda paraların da okulun resmî banka hesabına değil de seçilen bir öğretim üyesinin hesabında toplanacağı ifade edildi.

VELİLERE TAVUK-PİLAV İKRAM EDİLECEKMİŞ

Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yapılacak mezuniyet töreni için akademik personelin bulunduğu WhatsApp grubundan atılan mesajda şu ifadeler yer aldı:



“Değerli Hocalarım bildiğiniz üzere 14 Haziran Çarşamba Fakültemizin 2023 yılı mezuniyet töreni gerçekleşek. Akşamüstü olacak törene çevre il ve ilçelerden çok sayıda veli de katılacak, bu nedenle 7. kattaki kep atma töreninin ardından bahçe katında gelen misafirlere tavuk-pilav vb ikramlarda bulunmak uygun olabilir diye düşündük. Bu masrafın yani sıra organizasyonun düzenlenmesi sırasında oluşan küçük masraflar için tüm akademik personelden dekanligimiza tahsis edilen bütçe olmaması gerekçesiyle 200 TL toplamak mecburiyetinde kalıyoruz. Söz konusu tutarın cuma akşamına kadar Sosyoloji bölümü Aras. Görevlisi Ö. T.'ye iletilmesini rica ederim. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar, dileriz.”







ÜNİVERSİTEDE MOBBING VAR

Adını açıklamak istemeyen bir öğretim üyesi daha önceki skandal uygulamalara karşı gelenlerin çeşitli mobbinglere maruz kaldığını hatta akademik ünvan kazanımları konusun da bile çeşitli zorluklar çıkarıldığını ifade ederek parayı “korkudan” yatırdığını belirtti.