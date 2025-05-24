Rektör yardımcısının mülakatta sorduğu soruya kimse anlam veremedi: Sınavda 100 aldı, mülakatta elendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldıracaklarına ilişkin söz vermesine karşın kaldırmadığı mülakat sistemi, hak yemeye devam ediyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi görevde yükselme sınavlarının mülakat ayağı yine şaşırtmadı.

Önceki gün açıklanan mülakat sonuçlarına göre, şube müdürlüğüne yapılan başvurular için hazırlanan sınavların yazılı olanından 100 almasına karşın mülakatta 78,8 puan verilen M.G. başarısız sayıldı.

MÜLAKATTA İLGİNÇ SORULAR

Cumhuriyet’in üniversite kaynaklarından edindiği bilgiye göre, mülakatı rektör yardımcıları Dilşen İnce Erdoğan ve Hamdi Şükür Kılıç yaptı. Katılanlara sınavına girdikleri alanın dışında sorular sorulduğu bilgisi edinilirken sorulduğu öğrenilen birkaç soru hayrete düşürecek cinsten.

İddialara göre Rektör Yardımcısı Hamdi Şükür Kılıç, katılımcılara kendi memleketinin neresi olduğunu sordu. Kendi memleketini sorduğu yetmezmiş gibi, katılımcılardan bölgenin nüfusunu söylemesini istedi. Bir diğer dikkat çeken soru ise, “Türki Cumhuriyetlerin Rum kesimini tanımasına ilişkin ne düşünüyorsunuz” oldu.