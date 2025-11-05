YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tokat Meslek Yüksekokulu ile Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü iş birliğinde, “Çölyak Farkındalığı: Herkes İçin Ekmek” başlıklı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Tokat Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Zafer Susoy, Çölyak Derneği Başkanı Selma Gülle ve dernek üyeleri katıldı.

“FARKINDALIKLA BESLEN, SAĞLIKLA YAŞA” TEMASIYLA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Etkinlikte Öğr. Gör. Ercan Polat, Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Sönmez ve Çölyak Derneği Başkanı Selma Gülle, çölyak hastalığı, glütensiz beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmacılar, programın amacının çölyak hastalığına dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı beslenme bilincini artırmak olduğunu vurguladı. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tarafından çölyak hastalığı için evde bakım hizmeti konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürüldüğü yerler olması gerektiğini ifade etti.

Rektör Yılmaz, Tokat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı bünyesinde unlu mamuller üretildiğini belirterek, çölyak hastaları için de üniversitemizde üretim yapıldığını söyledi. Rektör Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çölyak hastalarına yönelik ürünlerin üretilmesi önemli. Üniversite olarak bu konuya ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca burada öğrencilerimiz bu konuda da eğitim görüyor. Temel amacımız, öğrencilerimizi glütensiz ürün üretimi konusunda da yetiştirip mezun olduklarında bu bilgi ve becerileri işletmelerde uygulamalarını sağlamak. Üniversite olarak ürettiğimiz buğdayla glütensiz ekmek ve diğer ürünleri üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yaklaşık 50 ihtiyaç sahibi çölyak hastasına bu ürünleri ücretsiz ulaştıracağız.” Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, programın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

ETKİNLİK GLÜTENSİZ ÜRÜN İKRAMI VE PASTA KESİMİYLE SONA ERDİ

Etkinlik, çölyak hastalarına yönelik farkındalığın önemine dikkat çekilen konuşmaların ardından pasta kesimi ve glütensiz ürünlerin ikramı ile sona erdi.