Rektörlük iptal etti öğrenciler durmadı: Üniversitede direniş balosu

Kaynak: Haber Merkezi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri bu yıl Saraçhane eylemlerinde öne çıkan figürlere ithafen bir 'direniş balosu' düzenlediler.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencileri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Akademi Kıyafet Balosu’nun bu sene üniversite rektörlüğü tarafından “tasarruf tedbirleri” gerekçesiyle iptal edilmesine karşı yaratıcı bir yanıt verdi. Gençler, 2025’te İstanbul’da büyük yankı uyandıran Saraçhane eylemlerine ithaf edilen bir “Direniş Balosu” düzenledi. Eylemlerde öne çıkan figürler ve ikonik kıyafetlerden ilham alan etkinlik, Fındıklı Kampüsü’nde gerçekleşti ve sosyal medyada hızla viral oldu.

GENÇLER DURMADI

MSGSÜ’de Kulüpler Birliği ve Baykuşfest tarafından organize edilen Geleneksel Akademi Kıyafet Balosu, 1900-1970 dönemi temalı kostüm ve maske yarışmalarıyla üniversite mensuplarını bir araya getiriyordu. Ancak 2025’te rektörlük, ekonomik gerekçelerle balonun düzenlenmeyeceğini duyurdu. Bu karar, öğrenciler arasında hayal kırıklığı yaratırken, gençler pes etmedi. Saraçhane eylemlerindeki dayanışma ruhundan ilham alan öğrenciler, kendi imkânlarıyla “Direniş Balosu”nu organize etti.

Fındıklı Kampüsü’nde gerçekleşen balo, müzik, tiyatro ve görsel sanat performanslarıyla renklendi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan kostüm yarışması büyük ilgi gördü.

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