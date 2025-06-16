Rektörlükten hükümeti protesto eden öğrencilere soruşturma!



Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, “Mevcut hükümeti protesto etmek” gerekçesiyle çok sayıda öğrenciye yeni soruşturma açtı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE SORUŞTURMA



Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasıyla yurdun pek çok noktasında üniversite öğrencileri protesto gösterileri düzenlenlemişti.

Diğer üniversitelerde olduğu gibi Ankara Üniversitesi'nde de 24 Mart'ta öğrenciler, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ederek kampüs içerisinde basın açıklaması yapmıştı.