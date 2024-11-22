Rema Diop, Wally Seck'in teklifini reddetti

Senegal müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Wally Seck, başarılı kariyerine yeni projeler eklemeye devam ediyor. Mia Guissé, Amadeus, Baye Mass ve Jeeba gibi isimlerle yaptığı düetlerle tanınan Seck, bu kez genç yetenek Rema Diop ile çalışmayı hedefliyordu. Ancak bu teklif, beklenmedik bir şekilde olumsuz yanıt buldu.

Rema Diop, Kawtef.com'a yaptığı açıklamada, kendini böyle bir iş birliğine hazır hissetmediğini belirtti. Diop’un bu kararı, hayranları ve müzik camiası arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Öte yandan, bu kararın arkasında yatan nedenler üzerine çeşitli spekülasyonlar yapılıyor.

Diop’un Youssou Ndour'un uluslararası projesinde yer almak üzere ekibine katıldığı bilgisi, dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Ünlü müzisyenle beraber çalışmaya başlayan Diop’un, bu yeni rolü sebebiyle Wally Seck'in teklifini reddetmiş olabileceği düşünülüyor.