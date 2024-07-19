Remzi Özdemir: Çok sert düşüş olacak

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Remzi Özdemir: Çok sert düşüş olacak

Ünlü ekonomist Remzi Özdemir'den önemli uyarı geldi.

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