Remzi Özdemir uyardı. Ciddi bir ekonomik kriz olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Remzi Özdemir uyardı. Ciddi bir ekonomik kriz olacak

TELE1’de Gerçek Haber Gerçek Ekonomi programında konuşan Özdemir, ekonominin resesyon yani durgunluk döneminde olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Son Haberler
Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı Spor
Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı
The Gentleman onayı kaptı Kültür Sanat
The Gentleman onayı kaptı
Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor Teknoloji
Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor
Klimalara dikkat! Serinlemek isterken evi yakıyordu Yerel Haberler
Klimalara dikkat! Serinlemek isterken evi yakıyordu
Windows 11'de BitLocker aktif hale geliyor Teknoloji
Windows 11'de BitLocker aktif hale geliyor
2. hafta hakemleri açıklandı Spor
2. hafta hakemleri açıklandı
Bir ilde denize girmek yasaklandı Gündem
Bir ilde denize girmek yasaklandı