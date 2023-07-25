Remziye ne demek? Remziye isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Remziye de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Remziye ne demek? Remziye isminin anlamı nedir?