Remziye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Remziye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Remziye ne demek? Remziye isminin anlamı nedir?
REMZİYE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Remziye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Sabah ışığı, günü aydınlatan.
- İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
REMZİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Remziye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Remziye ismini koymak caizdir.