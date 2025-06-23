Renan Koen’le Antakya’nın harabelerinde umut ezgileri!

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Renan Koen’le Antakya’nın harabelerinde umut ezgileri!

Antakya’da Rum Ortodoks Kilisesi’nin harabelerinde Renan Koen’in konseri, depremin yıkımını hatırlattı. Üç dinin temsilcileriyle halk, el ele Antakya’yı yeniden inşa etme kararlılığını vurguladı.

Mehmet Burğaç-Hatay/YENİÇAĞ

6 Şubat 2023’te yaşanan ve büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 28 ay geçti. Barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Antakya’da, sembolik mekanlardan Rum Ortodoks Kilisesi’nin harabe ortamında, dünyaca ünlü sanatçımız Renan Koen, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.

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Konserde, depremin yol açtığı yıkım vurgulanırken, Antakya halkının hayata tutunma ve yeniden başlama çabası ön plana çıktı.

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Üç semavi dinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde duygu dolu anlar yaşandı. El ele vererek Antakya’nın yeniden ayağa kalkacağı ve bu günün bir başlangıç olduğu belirtildi.

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