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Herve Renard'ın yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan ile Arjantin'i mağlup etmişti

Son olarak Suudi Arabistan'ı çalıştıran Herve Renard'ın yeni adresi belli oldu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 22:58
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Renard'ın adresi belli oldu

Herve Renard'ın yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan ile Arjantin'i mağlup etmişti
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Fransa Futbol Federasyonu, kadın milli takımı teknik direktörlüğüne Herve Renard'yı getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki deneyimli teknik adamın, milli takımı 2023 FIFA Dünya Kupası ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na götüreceği kaydedildi.

Renard, yeni görevindeki ilk sınavını 7 Nisan'da Kolombiya ve 11 Nisan'da Kanada'ya karşı verecek.

Fransız teknik adamın çalıştırdığı Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında favorilerden Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk büyük sürprizine imza atmıştı.

Renard'nın talebi üzerine Suudi Arabistan ile sözleşmesi dün karşılıklı feshedilmişti. (AA)

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