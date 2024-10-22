Renato Sanches sahalara dönüyor

Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile karşılaşırken, takımın önemli oyuncusu Renato Sanches’in sakatlıktan döneceği müjdesini aldı. 27 yaşındaki Sanches, geçen ay antrenmanda yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle Benfica’nın son altı maçında forma giyememişti. Sanches, bu süre zarfında Red Star Belgrade ve Atletico Madrid gibi takımlara karşı alınan galibiyetlerde yer alamadı.

Teknik direktör Bruno Lage, “Bunu açık bir şekilde belirtelim, sakatlığı hakkında gizleyecek bir şeyimiz yok. Renato çok fazla çalıştı, biraz daha erken dönmesini beklemiştik ama şimdi kesin olarak Feyenoord maçında yer alacağını söyleyebilirim,” dedi.

Sanches'in Kariyerindeki Zorluklar

Sanches, Benfica’da genç yaşta yetenekleriyle dikkat çekmişti ancak 2016 yılında Bayern Münih’e olan rekor transferinin ardından istikrar yakalamakta zorluklar yaşadı. Sırasıyla Swansea City, Lille, Paris Saint-Germain ve AS Roma gibi kulüplerde forma giydi. Bu sezon PSG tarafından Benfica’ya kiralanan Sanches, yeniden formasını giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Lage, maçta sadece savunma oyuncusu Leandro Barreiro’nun sakatlığından dolayı oynayamayacağını duyurdu. Barreiro’nun uyluk sakatlığı bulunuyor.

Benfica’nın Form Durumu

Benfica, son altı maçında peş peşe galibiyetler alarak dikkat çekti. Bu süreçte Atletico Madrid’e karşı 4-0’lık galibiyet, yeni Şampiyonlar Ligi formatının başlangıcındaki sürpriz sonuçlardan biri oldu. Lage, “Atletico maçı öncesinde yaptığımız çalışmalar her maç için geçerlidir. Rakibimizi detaylı bir şekilde inceliyoruz ve stratejimizi belirliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Lage, Benfica’yı yeniden çalıştırmaya başlamasının ardından takımın güveninin arttığını belirtti ve Premier Lig deneyiminin kendisine önemli bir kazanım sağladığını vurguladı. “Deneyimlerimiz arttıkça daha fazla öğreniyoruz,” dedi.