Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı

Elektrikli araç teknolojisinin hızlı gelişimi, otomobil dünyasında klasik tasarımlara yeniden hayat veriyor. Renault, 1971 yılında piyasaya sürdüğü Renault 17 coupe modelini modern bir dokunuşla yenileyerek, "R17" isimli elektrikli konsept modelini tanıttı. Hem retro bir hava taşıyan hem de modern teknolojiye sahip olan bu aracın 400 kilometre menzil sunduğu belirtildi.
KLASİK TASARIMDAN MODERN ELEKTRİKLİ ARAÇ KONSEPTİNE
Modern elektrikli araç estetiğiyle yeniden şekillendirilen araç, klasik modele göre 6.7 inç (17 cm) daha uzun olan araç, karbon fiber şasi ile hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sunuyor.
Araçta, klasik yuvarlak farların yerini ince ve dikdörtgen LED ışık şeritleri aldı. Yan pencerelerin arkasındaki ızgaralar ve arka bölümdeki mat siyah detaylar, eski modelin izlerini taşırken, modern aerodinamik detaylar araca çağdaş bir görünüm kazandırmış. Galaksi kahverengisi adı verilen özel renk kullanıldı.
PERFORMANS VE MENZİL ÖZELLİKLERİ
270 beygir gücündeki elektrik motoru, aracı modern bir canavara dönüştürürken araç, tam şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil sunuyor, bu da şehir içi ve kısa mesafe yolculuklar için kapasite sağlıyor.
Hafifliği ve aerodinamik yapısı sayesinde enerji verimliliği de oldukça yüksek olarak tanımlandı.
GELECEK PLANLARI VE ÜRETİM DURUMU
Renault R17, sadece bir konsept araç olarak tanıtıldı. Ancak Renault yetkilileri, araca gösterilecek ilginin yüksek olması durumunda seri üretime geçebileceklerini belirtti.
Üretime geçilmesi halinde, konsept araçtaki estetik ve teknolojik özelliklerin büyük ölçüde korunması planlandı.