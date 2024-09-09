Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı

Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Renault, 1971 yılında tanıttığı klasik Renault 17 coupe modelini modern bir yorumla yeniden tasarladı. Yeni elektrikli versiyonu "R17" adıyla piyasaya sürüldü.

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Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı 1

Elektrikli araç teknolojisinin hızlı gelişimi, otomobil dünyasında klasik tasarımlara yeniden hayat veriyor. Renault, 1971 yılında piyasaya sürdüğü Renault 17 coupe modelini modern bir dokunuşla yenileyerek, "R17" isimli elektrikli konsept modelini tanıttı. Hem retro bir hava taşıyan hem de modern teknolojiye sahip olan bu aracın 400 kilometre menzil sunduğu belirtildi.

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Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı 2

KLASİK TASARIMDAN MODERN ELEKTRİKLİ ARAÇ KONSEPTİNE

Modern elektrikli araç estetiğiyle yeniden şekillendirilen araç, klasik modele göre 6.7 inç (17 cm) daha uzun olan araç, karbon fiber şasi ile hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sunuyor.

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Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı 3

Araçta, klasik yuvarlak farların yerini ince ve dikdörtgen LED ışık şeritleri aldı. Yan pencerelerin arkasındaki ızgaralar ve arka bölümdeki mat siyah detaylar, eski modelin izlerini taşırken, modern aerodinamik detaylar araca çağdaş bir görünüm kazandırmış. Galaksi kahverengisi adı verilen özel renk kullanıldı.

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Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı 4

PERFORMANS VE MENZİL ÖZELLİKLERİ

270 beygir gücündeki elektrik motoru, aracı modern bir canavara dönüştürürken araç, tam şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil sunuyor, bu da şehir içi ve kısa mesafe yolculuklar için kapasite sağlıyor.

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Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı 5

Hafifliği ve aerodinamik yapısı sayesinde enerji verimliliği de oldukça yüksek olarak tanımlandı.

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Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı 6

GELECEK PLANLARI VE ÜRETİM DURUMU

Renault R17, sadece bir konsept araç olarak tanıtıldı. Ancak Renault yetkilileri, araca gösterilecek ilginin yüksek olması durumunda seri üretime geçebileceklerini belirtti.

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Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı 7

Üretime geçilmesi halinde, konsept araçtaki estetik ve teknolojik özelliklerin büyük ölçüde korunması planlandı.

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