Renault 1971’lik modelini elektrikli yaptı

KLASİK TASARIMDAN MODERN ELEKTRİKLİ ARAÇ KONSEPTİNE

Modern elektrikli araç estetiğiyle yeniden şekillendirilen araç, klasik modele göre 6.7 inç (17 cm) daha uzun olan araç, karbon fiber şasi ile hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sunuyor.