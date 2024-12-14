Renault, üretim aracını dünya çapında ilk kez bir belgesel aracılığıyla tanıtan otomobil markası oldu. Renault, Amazon Prime Video’daki Anatomy of a Comeback serisinin dördüncü bölümünün sonunda, CEO Luca de Meo ve Renault Marka CEO’su Fabrice Cambolive’in katılımıyla Renault 5 Turbo 3E’yi tanıttı.

Bu bölümde de Meo, Renault 5 Turbo 3E'nin seri üretim modeli olarak piyasaya çıkacağını doğruladı. Belgesel, Renault Grubu'nun 2020’lerin başında varlıklarını tehdit eden bir krizden nasıl kurtulduklarını anlatıyor ve şirketin "Renaulution" yol haritasının önemine vurgu yapıyor. Bu plan, markanın son şansı olarak nitelendirilen dönüşüm sürecini içeriyor.

Daha önce 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Renault 5 Turbo 3E, ikonik Renault 5 Turbo’nun mirasını yaşatmayı hedefliyor. Elektrikli, retro-fütüristik bir tasarıma sahip olan model, hafif karbon yapı, arkadan itiş düzeni ve 500 beygir gücünden fazla güç üreten iki elektrik motoru ile dikkat çekiyor.

Araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabiliyor, bu da onu yüksek performanslı süper spor arabalarla yarışacak bir seviyeye getiriyor. Renault, 2025 yılında bu modeli, mirasını ve motorsporları ilhamını daha da vurgulamak için özel etkinliklerle tanıtmaya hazırlanıyor.

Belgesel, Renault’nun tasarım ve üretim süreçlerine benzersiz bir bakış sunarken, yeni modellerin gelişimi ve Alpine Formula 1 alanlarına dair ayrıntıları da içeriyor. Bu eşsiz içerik, Renault’nun geçmişiyle bağlarını güçlendirirken, markanın geleceği adına heyecan verici bir adım olduğunu gösteriyor.