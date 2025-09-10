Renault Clio'nun hibrit odaklı altıncı neslini tanıttı: Münih'te görücüye çıktı Bursa'da üretilecek

Renault, 35 yıldır 17 milyondan fazla satışla otomobil tarihine adını yazdıran efsanevi modeli Clio'nun tamamen yenilenen altıncı neslini, Münih Otomobil Fuarı'nda dünyaya tanıttı. Yeni Clio, önceki nesillerden çok daha iddialı ve radikal bir tasarımla geliyor.

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİM

Açık ara en dikkat çekici yanı, önünde sonunda tamamen değişen tasarım dili. Önceki modelin muhafazakar çizgilerinden sıyrılan yeni Clio, "agresif" olarak nitelendirilen ön yüzü, derin kaput çizgileri, siyah muhafazalı yeni far tasarımı ve geniş ön ızgara ile öne çıkıyor. Arka tarafta ise SUV'leri anımsatan coupe tarzı bir çizgiye sahip. Marka, 2019'da piyasaya sürülen önceki nesil için gelen "fazla tutucu" eleştirilerine bu tasımla cevap veriyor.

MOTOR SEÇENEKLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Yeni Clio'nun teknik özelliklerinde de köklü bir değişim söz konusu. Model, dizel motor seçeneğini tamamen kaldırırken, şu an için tam elektrikli bir versiyon da sunmuyor. Bunun yerine, odağını tamamen hibrit teknolojilere ve LPG'li benzinli motorlara kaydırıyor. Bu strateji, markanın elektrikli modellere yaptığı vurguyla tezat oluştursa da, mevcut pazar talebine bir yanıt olarak görülüyor.

TEKNOLOJİ VE DONANIM ZENGİN

Yeni Clio, segmenti için oldukça zengin sayılabilecek bir teknoloji paketiyle geliyor. Otomobilde sürüşe yardımcı 29 farklı sistem bulunuyor. Kokpitte, baz modellerde 7.1 inç, daha üst donanımlarda ise 10.1 inç boyutunda dijital ekranlar kullanılıyor. Multimedya sistemi, segmentinde bir ilk olarak Google tabanlı yazılımla entegre çalışıyor.

ÜRETİM VE SATIŞ HEDEFLERİ

Yeni Clio, Fransa yerine Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretilecek. Satışa sunulduğu 120 ülkede halen büyük bir popülariteye sahip olan model, 2024'ün ilk yarısında 130.500 kayıtla Avrupa'nın en çok satan otomobili unvanını korumuştu ve geçen yıl Renault'un küresel satışlarının %19'unu tek başına oluşturmuştu. Yeni nesil, bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyor. Araç, 2025 sonunda siparişe açılacak ve 2026 başında bayilerdeki yerini alacak.