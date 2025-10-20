Listelerde başlangıç fiyatı 1.780.000Tl olan araca 205.000Tl indirim geldi.
Renault Duster'a ay ortası 205.000 Tl indirim geldi
Dacia'dan Renault'a geçtikten sonra fiyat olarak daha pahalı hale gelen c suv Duster modelinde marka Ekim ayı ortası güzel bir indirim yaptı.
Renault Duster Evolution Eco-G 100 hp
Liste fiyatı : 1.780.000 Tl
Kampanyalı fiyatı : 1.575.000 Tl
Duster'ın başlangıç versiyonu
74Kw 100Bg gücünde benzinli motora sahip
Yakıt ekonomisi açısından bu motora birde Lpg montajı yapılıyor araç fabrikadan çıkmadan.
170 Nm Torka sahip araç
6 İleri manuel şanzımanla kombine ediliyor
4x2 sistemiyle sadece önden çekişli olarak satın alınabilen araç
Wltp normlarına göre yakıt tüketimi
100Km'de 7.9Lt yakıt tüketiyor.
0-100 Hızlanması 13.2 saniye olan aracın
Son hızı ise 168km/s
C suv olan Renault Duster'da
Uzunluk : 4.343 mm
Genişlik : 1921 mm
Yükseklik : 1.616 mm
Aks aralığı : 2.657 mm
Bagaj hacmi 513km Renault Duster'da
Arka koltuklar yatırıldığında bu değer 1.545 mm ye ulaşıyor.
50 Litre benzin / 50 Litre lpg deposu'na sahip Renault Duster
Tek seferde 1.000km menzil vadediyor
Son neslinde çok heybetli ve yakışıklı bir araç haline gelen Duster 205.000 TL Ekim ayı özel indirimiyle Renault bayilerinde sizleri bekliyor.