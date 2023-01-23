Renault Megane’nin ocak ayı fiyatı açıklandı

2023’le beraber otomotiv sektörü de hareketlendi. Otomobil markaları art arda zamlı fiyatlarını paylaşmaya başladı.

Renault Megane’nin de ocak ayı fiyatı açıklandı.

RENAULT MEGANE OCAK 2023 FİYAT LİSTESİ

Renault Megane Ocak 2023 fiyatlarına bakıldığında giriş seçeneği olan Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin 692.000 ₺ olduğunu görülüyor. Orta seviye Touch paketine geçildiğinde aynı motorda fiyatların 40 bin TL oynadığını söylenebilir.

MEGANE ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Renault Megane, 3 farklı motor seçeneğiyle satışta. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce; 6 ileri manuel şanzımanla geliyor ve şehir içi 7,4 ve şehir dışı 5,0 litre benzin tüketiyor.

140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce EDC ise 7 ileri EDC şanzımana sahip benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içi 6,4 ve şehir dışı 4,7 litre.