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Renault Taliant 2023 fiyat listesi yayınlandı. İşte özellikleri ve fiyatı

Renault'un modellerinden biri olan Taliant için güncel fiyat listesi açıklandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 08:27
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Renault Taliant 2023 fiyat listesi

Renault Taliant 2023 fiyat listesi yayınlandı. İşte özellikleri ve fiyatı
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Renault Taliant; şu anda ülkemizde iki motor seçeneği ile satışa sunuluyır. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork ürebilen 1.0 Sce. Benzinli motor, 5 ileri manuel şanzımanın yanı sıra şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre yakıt tüketimi vadediyor.

İkinci motor seçeneği diğerine kıyasla daha güçlü olan 1.0 Turbo X-tronic diyebiliriz. 90 beygir güç ve 142 nm tork üretebilen benzinli motorun yakıt tüketimi ise fabrika ölçümlerine göre şehir içi 6,5 litre ve şehir dışı 5,1 olarak belirlenmiş.

RENAULT TALİANT'IN ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Renault Taliant, Joy ve Touch olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Joy paketinde manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneli, USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi mevcut. Öte yandan arka park sensörü ve ön sis parı gibi donanımlar opsiyon satın alınabiliyor.
Touch paketinde ise işler biraz daha değişiyor ve otomatik klima, elektrikli arka camlar, arka park sensörü, hız sabitleyici 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı ve Apple CarPlay gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

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