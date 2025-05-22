Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi!

Ağrı Diyadin gençlik merkezi tarafından organize edilen Uçurtma Şenliği, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Diyadin Kaymakamı Mustafa Karalı'nın yanı sıra, ilçe kurum amirleri, öğretmenler, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi gösterdiği şenlikte, gökyüzü rengârenk uçurtmalarla süslendi. Etkinlik alanında kurulan çeşitli stantlarda yüz boyama, müzik dinletileri ve eğlenceli aktivitelerle katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Uçurtmaların gökyüzünde süzülmesiyle başlayan şenlik, gün boyu devam eden çeşitli etkinliklerle adeta bir festivale dönüştü. Çocuklar ellerindeki uçurtmalarla eğlenirken, aileler de doğa içinde huzurlu vakit geçirme fırsatı buldu. Müzik yayını eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde, çocuklara pamuk şeker ve çeşitli ikramlar da sunuldu.

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Kaymakam Mustafa Karali, etkinlik alanını gezerek çocuklarla yakından ilgilendi ve onlarla birlikte uçurtma uçurdu. Etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutlu olduğu, doğayla iç içe bir etkinlik düzenlemek bizler için çok kıymetliydi. Toplumsal birlikteliği artıran bu tür sosyal faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

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Diyadin Kanyonu'nun doğal atmosferinde gerçekleşen Uçurtma Şenliği, hem görsel bir şölen sundu hem de çocukların ve gençlerin sosyalleşerek keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesi yönünde temennilerde bulunarak organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.