Rengi solan dev Türk bayrağı Zafer Bayramı öncesinde boyanmaya başlandı

Yozgat'ta, uydu fotoğraflarında da görülebilen ve tepe üzerine karo taşlarıyla işlenen dev Türk Bayrağı, renginin solması nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde boyanıyor.

Yozgat Belediyesi, Bayern Yozgat Dernekler Birliği ve Ülkü Ocakları tarafından ortaklaşa boyanmaya başlanılan, şehrin her bölgesinden de görülebilen tepenin yamacında yer alan Türkiye haritası şeklinde karo taşlarıyla yapılan bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını boyama çalışmasının 30 Ağustos öncesinde tamamlanması planlanıyor.

Yozgat'ta yaşayan araştırmacı yazar Osman Karaca, zamanla rengi solan Türk bayrağını 2017 ve 2020 yılında gönüllü olarak boyadığını belirtti. Karaca, "Bin 400 metrekare ve Yozgat'ın en güzel süsü. Türkiye'de de benzer bir bayrak yok. Bunu sürekli canlı, renkli tutmamız gerekiyor" dedi.

“EİMİZDEN GELDİĞİ KADAR HAZIRLIKLARI YAPTIK”

Almanya Münih'te ikamet eden Bayern Yozgat Dernekler Birliği Başkanı Levent Gülten de şöyle konuştu:

“Yozgatlı olduğumuz için mikro milliyetçilik yapma konusunda da faaliyetlere devam ediyoruz. Yozgat'ta Osman (Karaca) hocamızla beraber sohbet ederken Türk bayrağımızın renginin solduğu bilgisini verdi. Biz de dernek olarak kendimiz bunu görebildik, elimizden geldiği kadar hazırlıkları yaptık. Sayın Belediye Başkanımız Kazım Aslan'la görüştük. Belediye olarak bize burada destek verdi. Ekipmanını gönderdi, temizlikte ön hazırlığını yaptırdı. Gurbetten buraya geldiğimiz zaman gurbetteki hemşehrilerimizi Yozgat'ta buluşturmak, Yozgat'taki hemşehrilerimizle aynı çatı altında hep birlikte herhangi bir art niyet olmadan bir faaliyette bulunmak ümidimizdi. Burada bunu bugün başardığımızı düşünüyorum.”

“YOZGAT'IN SEMBOLÜ BAYRAĞIMIZI RENKLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise şu bilgileri verdi:

“Yozgatımızın önemli sembollerinden birisini tekrar canlandırmak, şenlendirmek için buradayız. Tabii ki zaman içerisinde birkaç yılda bir buradaki Yozgat'ın sembolü olan bayrağın renkleri soluyor. Bu da bizi üzüyor, canlandırmak istiyoruz, şenlendirmek istiyoruz. Bugün de böyle bir faaliyet için buradayız. El birliğiyle kısa bir süre içerisinde bayrağımızı gerçek renklerine de kavuşturup Yozgat'ı şenlendirmek, bayrağımızı burada canlandırmak istiyoruz. Bayrağımız dünya durdukça, Yozgat durdukça buradan mesajını vermeye devam edecek, Yozgatımızı kucaklamaya devam edecek.”